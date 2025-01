Israele, eliminato terrorista Jihad nonostante la tregua

L'esercito israeliano ha fatto sapere di avere eliminato un "terrorista della Jihad", Akram Atef Farhan Zanon, nella Striscia di Gaza meridionale, "nonostante i termini del cessate il fuoco entrati in vigore".

L'Idf - aggiunge sul suo canale Telegram - è determinata a mantenere pienamente i termini dell'accordo per restituire gli ostaggi, è preparata per qualsiasi scenario e continuerà a prendere tutte le misure necessarie per sventare qualsiasi minaccia immediata ai soldati dell'Idf". Invita quindi "i palestinesi a seguire le sue istruzioni ed evitare di avvicinarsi alle truppe schierate nell'area.

"Nei giorni scorsi - afferma l'esercito israeliano - i soldati dell'Idf hanno agito contro le minacce poste ai soldati nella Striscia di Gaza, nonostante i termini del cessate il fuoco entrati in vigore.

Nella Striscia di Gaza meridionale, le truppe dell'IDF che operavano nell'area in conformità con i termini dell'accordo di cessate il fuoco hanno identificato diversi sospetti armati che rappresentavano una minaccia per le truppe. Le truppe dell'Idf nell'area hanno agito per sventare la minaccia ed eliminare il terrorista della Jihad islamica Akram Atef Farhan Zanon".

"Inoltre - aggiunge l'esercito - in diverse aree della Striscia di Gaza sono stati identificati sospetti mascherati che si avvicinavano alle truppe dell'IDF, che hanno sparato colpi di avvertimento per allontanarli".



