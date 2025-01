Anche l'attivista Jarrar tra le detenute palestinesi liberate

Le immagini, diffuse sui media internazionali, sulla liberazione a tarda notte dei 90 detenuti palestinesi, donne e minori, mostrano la gioia dei familiari all'uscita dalla prigione di Ofer in Cisgiordania. Tra i rilasciati è confermata la presenza della storica attivista palestinese Khaleda Jarrar, che è stata accolta a Ramallah.

Jarrar è un personaggio storico dell'attivismo palestinese: 62 anni, è una componente di spicco del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, organizzazione attiva fin dagli anni '60. Attivista per la difesa dei diritti umani e che proprio sui diritti dei detenuti palestinesi ha guidato importanti battaglie, è stata deputata, eletta al Parlamento palestinese nel 2006 e nell'ultimo decennio è stata a più riprese arrestata e rilasciata, sebbene mai condannata per coinvolgimento diretto nelle azioni militari del Fronte Popolare.



