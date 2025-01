Houthi: conseguenze se attacchi a Yemen durante tregua a Gaza

I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno rivendicato l'attacco a una portaerei americana e hanno avvertito delle "conseguenze" per qualsiasi ritorsione durante il prossimo cessate il fuoco a Gaza.

"Le forze armate yemenite avvertono le forze nemiche nel Mar Rosso delle conseguenze di qualsiasi aggressione contro il nostro paese durante il periodo di cessate il fuoco a Gaza", hanno affermato i ribelli in una dichiarazione.

Gli Houthi, che hanno attaccato le navi nel Mar Rosso durante la guerra a Gaza, hanno affermato di aver preso di mira la USS Harry S. Truman e altre "navi da guerra" con droni e missili da crociera. "La portaerei americana è stata costretta a lasciare il teatro delle operazioni", hanno affermato i ribelli nella dichiarazione.

Gli Houthi hanno ripetutamente lanciato attacchi missilistici e con droni contro Israele da quando è scoppiata la guerra a Gaza nell'ottobre 2023, rivendicando solidarietà con i palestinesi. Hanno anche condotto una campagna contro le spedizioni nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, interrompendo le rotte commerciali. Venerdì, i ribelli yemeniti hanno avvertito che avrebbero continuato i loro attacchi se Israele non avesse rispettato i termini del cessate il fuoco con Hamas.



