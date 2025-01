"Siamo molto vicini" all'accordo sulla tregua a Gaza. "Nella nostra regione nulla è definitivo finché non è definitivo però ci sono pochissimi divari che rimangono e la mia speranza è che nel giro di qualche ora saremo in grado di concludere: se succederà domani avremo una riunione di governo in Israele per votare sull'accordo". Lo ha detto il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar intervistato da Bruno Vespa a Cinque Minuti su Rai1.



