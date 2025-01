Libano, Salam accetta incarico di premier, 'ora al lavoro'

L'ex presidente della Corte internazionale di giustizia, il libanese Nawaf Salam, ha ufficialmente accettato la sua nomina a primo ministro del Libano durante un incontro al palazzo di Baabda con il presidente Joseph Aoun e il presidente del Parlamento, Nabih Berri.

Come riferisce l'agenzia governativa di notizie libanese Nna, Salam, 71 anni, si è impegnato a mettersi "immediatamente al lavoro" per avviare il "cantiere di costruzione del nuovo Libano".

Durante le consultazioni avvenute ieri, Salam è stato scelto da Aoun dopo aver ricevuto 84 preferenze sulle 128 totali. In un discorso a conclusione dell'incontro odierno col capo di Stato, Salam ha sottolineato che il suo ruolo "non è solo una designazione, ma un'opportunità per rispondere alle aspettative dei cittadini libanesi e contribuire alla ricostruzione della nazione".

Ha dichiarato che il discorso d'investitura di Aoun, pronunciato venerdì scorso in Parlamento dopo la sua elezione, ha "restituito speranza" al popolo libanese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA