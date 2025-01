Trovati i corpi di altri due ostaggi israeliani a Gaza 

E' stata la famiglia a far sapere nel tardo pomeriggio che per Yosef e il figlio Hamza, 53 e 22 anni, si è risolta in disperazione la speranza accesa nei giorni scorsi dai loro nomi scritti nell'ultima lista degli ostaggi vivi da liberare. L'esercito israeliano e agenti dello Shin Bet hanno recuperato il corpo dell'uomo e resti quasi certamente del ragazzo in un tunnel di Rafah, nel sud di Gaza, oltre ai cadaveri di due carcerieri. Il ministro della Difesa Israel Katz ha parlato di due vittime. L'Idf sta aspettando i risultati dell'istituto di medicina legale per la conferma su Hamza. La morte di Yosef porta a 30 il numero di rapiti vivi e deceduti in cattività. Se i resti trovati sono del giovane, la cifra sale a 31. Restano 99 (o 98 includendo il ragazzo) gli ostaggi tra quelli ancora in vita o morti dopo 460 giorni dal rapimento, il 23 ottobre 2023.

"Ci hanno detto che sono stati trovati i corpi. Il nostro cuore è spezzato. Speravamo che tornassero vivi tra le braccia della famiglia, pensavamo che sarebbero stati liberati con il nuovo accordo. Avevamo speranza, dopo aver ricevuto la notizia non ci credevamo e dicevamo: 'Verificate, forse vi state sbagliando, forse sono vivi, non affrettatevi'. Ma sono tornati senza vita", ha raccontato ai media Ali Al-Zayadna, fratello di Yosef. Mesi fa Ali aveva partecipato a una discussione speciale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite scagliandosi contro l'ambasciatore palestinese Riyad Mansour: "Parlo con rabbia. Non può essere che Hamas affermi di essere musulmano e mio fratello, che è musulmano, digiuna e prega come loro, viene rapito senza che vogliano rilasciarlo", aveva gridato.

Yosef, della comunità beduina israeliana di Rahat, della zona di Zayadna che prende il nome proprio da questa grande famiglia, la mattina del 7 ottobre stava lavorando in una fattoria del kibbutz Holit, come faceva da quasi vent'anni. Con lui c'erano i figli Hamza, Bilal di 18 anni e Aisha di 17. Hanno cercato di difendersi dicendo ai terroristi che erano musulmani e arabi, ma sono stati portati a Gaza ugualmente. Bilal e Aisha sono stati liberati dopo 55 giorni di prigionia nell'accordo di novembre 2023. Yosef, due mogli e 19 figli, e Hamza, una moglie e due figli, sono rimasti prigionieri nella Striscia. La famiglia ha raccontato che i due sono stati tenuti insieme e trovati insieme. Le cause della morte non sono ancora chiare, ma il padre soffriva di diabete ed era in cura con l'insulina prima di essere trascinato nell'enclave.

I negoziati per la tregua nella Striscia e il rilascio degli ostaggi intanto si stanno sviluppando su tutti gli scacchieri possibili: mercoledì, secondo Axios, il ministro per gli Affari strategici israeliano Ron Dermer ha in agenda un incontro in Florida con l'inviato statunitense Steve Witkoff, tornato da Doha nei giorni scorsi e di nuovo in partenza per il Qatar per nuovi colloqui. "Abbiamo fatto dei progressi davvero grandiosi e spero davvero che per l'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump avremo delle belle cose da annunciare a nome del presidente", ha detto ieri in conferenza stampa Witkoff. Da Parigi oggi ha condiviso il medesimo ottimismo il segretario di Stato Usa Antony Blinken: "L'accordo su una tregua nella Striscia di Gaza e la liberazione degli ostaggi è molto vicino", ha dichiarato. Molto più aggressivo l'ultimo avvertimento arrivato martedì dal presidente eletto degli Stati Uniti, che è tornato a minacciare "l'inferno a Gaza, e in Medio Oriente" se Hamas non libera gli ostaggi. Ma per il momento restano solo le condoglianze: "Abbiamo riportato a casa Bilal e Aisha il 23 novembre 2023, avremmo voluto fare lo stesso ora con Yosef e Hamza", ha scritto in una nota ufficiale il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu.

