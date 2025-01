L'arresto di Cecilia Sala non è "una ritorsione" dell'Iran per l'arresto del cittadino iraniano Mohammad Abedini Najafabadi da parte dell'Italia su mandato Usa.

Lo ha affermato la portavoce del governo di Teheran Fatemeh Mohajerani. "L'arresto di Sala non è correlato ad alcuna altra questione", ha dichiarato Mohajerani citata da Isna. "Spero che il suo problema venga risolto".



