Ong, scontri tra curdi e filoturchi, oltre 100 morti in Siria

Oltre 100 combattenti sono stati uccisi negli ultimi due giorni negli scontri nel nord della Siria tra fazioni armate sostenute dalla Turchia e le forze curde siriane, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdu).

Da venerdì sera, gli scontri nei villaggi attorno alla città di Manbij hanno provocato 101 morti, 85 membri delle fazioni siriane filo-turche e 16 delle Forze democratiche siriane (Sdf, dominate dai curdi), ha dichiarato il direttore dell'Osdu, Rami Abdel Rahmane. In una dichiarazione, le Sdf hanno affermato di aver respinto "tutti gli attacchi dei mercenari turchi supportati da droni e aerei turchi". Le fazioni filo-turche hanno ripreso gli attacchi contro le Sdf nello stesso momento in cui i gruppi ribelli islamici hanno lanciato la loro offensiva il 27 novembre contro le forze del presidente Bashar al-Assad, detronizzato undici giorni dopo. Hanno preso le città di Manbij e Tal Rifaat nella provincia settentrionale di Aleppo, sottraendole alle Sdf.

Da allora i combattimenti sono continuati, con ingenti costi umani.



