Media, Biden vuole vendere a Israele armi per 8 mld dollari

L'amministrazione Biden ha notificato "informalmente" al Congresso statunitense una proposta di vendita di armi a Israele per un valore di 8 miliardi di dollari (oltre 7,7 miliardi di euro): lo riporta il sito di notizie americano Axios, che cita due fonti a conoscenza dell'accordo.

Il pacchetto - che include munizioni per jet da combattimento, elicotteri d'attacco e proiettili d'artiglieria - mira a "sostenere la sicurezza a lungo termine di Israele rifornendo le scorte di munizioni critiche e le capacità di difesa aerea", ha detto il Dipartimento di Stato al Congresso, secondo una fonte. La proposta vendita dovrà essere approvata dalle commissioni per le Relazioni estere della Camera e del Senato.



