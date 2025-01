Hamas pubblica un video dell'ostaggio Liri Albag, ancora viva

Hamas ha diffuso un video che mostra l'ostaggio Liri Albag, 19 anni, ancora in vita. Lo rendono noto i media israeliani.

Il video, della durata di tre minuti e mezzo, non è datato, ma Albag afferma di essere stata trattenuta per oltre 450 giorni, indicando che è stato girato di recente. Albag, una soldatessa addetta alla sorveglianza a Nahal Oz, è stata rapita insieme ad altre sei persone dai terroristi di Hamas il 7 ottobre. Una di loro è stata salvata e un'altra è stata trovata morta. Gli altri cinque — Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Naama Levy e Daniella Gilboa — sono ancora ostaggi.

Hamas ha già diffuso in precedenza video simili degli ostaggi in suo possesso, che Israele considera una forma di guerra psicologica. La famiglia di Albag ha chiesto ai media di non pubblicare il video o immagini tratte da esso. La maggior parte dei media israeliani evita di trasmettere i video pubblicati da Hamas, a meno che le famiglie degli ostaggi non lo richiedano espressamente.



