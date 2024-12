Allarme Unrwa per 'l'incombente carestia nella Striscia di Gaza'

L'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa) ha lanciato un allarme sull'"incombente carestia" nella Striscia di Gaza, i cui abitanti soffrono per l'insicurezza alimentare e la mancanza di aiuti umanitari a causa della guerra tra Israele e Hamas che va avanti da oltre 14 mesi.

In una serie di post sul suo account X, l'agenzia afferma che le sue squadre stanno lavorando per consegnare gli aiuti a chi ne ha bisogno, ma ha sottolineato che "non sono affatto sufficienti" e che i residenti di Gaza stanno affrontando "una grave insicurezza alimentare". Quindi, ha sollecitato "la cooperazione internazionale e un cessate il fuoco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA