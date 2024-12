Israele arresta il direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza

Le forze israeliane hanno arrestato il direttore dell'ultimo ospedale principale funzionante nel nord di Gaza, nell'ambito dell'operazione militare in corso nell'area, il Kamal Adwan, ieri oggetto di un assalto israeliano con almeno 50 vittime. Lo affermano funzionari della Sanità palestinese.

"Le forze di occupazione hanno portato gran parte del personale medico dell'ospedale Kamal Adwan in un centro di detenzione per interrogarli, compreso il direttore, Hossam Abu Safiyeh", ha dichiarato il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, in un comunicato. Anche la Protezione civile di Gaza ha riferito che Abu Safiyeh è stato arrestato.

Intanto l'Oms ha annunciato che "l'ultima grande struttura sanitaria nel nord di Gaza, il Kamal Adwan di Beit Lahia, è "fuori servizio" dopo i raid e l'irruzione dell'esercito israeliano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA