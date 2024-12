Crosetto, nuovo anno sia di pace, noi ce la metteremo tutta

"Ogni fine anno bisogna regalarsi una speranza, abbiamo il dovere e il diritto di sperare. Allora speriamo che il prossimo anno si possano rimettere insieme i fili della pace, della comprensione e della tolleranza. Noi ce la metteremo tutta, io mi auguro che nei prossimi giorni a Gaza possa cambiare qualcosa e come sembrava impossibile in Libano si trovi un equilibrio, una tregua che sia uno scambio di libertà. Per questo lavoriamo, questo è il nostro lavoro questo è il nostro compito". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo discorso alla cerimonia inaugurale del Villaggio Italia di Abu Dhabi, l'expo itinerante che accompagna l'Amerigo Vespucci nel suo tour mondiale.



