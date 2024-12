In Tunisia il presidente Saied invita all'unità nazionale

"Di fronte alle innumerevoli sfide che si presentano e ai rapidi cambiamenti che il mondo vive oggi, solo una forte unità nazionale è in grado di contrastare i disperati tentativi volti a destabilizzare il Paese". Lo ha detto il presidente tunisino, Kais Saied, presiedendo l'ultimo consiglio dei ministri dell'anno, in un discorso di congratulazioni al popolo tunisino per il 2025. "Il nuovo anno, sarà un anno in cui tutte le sfide saranno superate e le legittime speranze e aspirazioni del popolo tunisino per l'occupazione, la libertà e la dignità nazionale saranno realizzate", ha detto Saied in un video diffuso dalla presidenza. "Spero che sia un anno di successi, affinché regni la bontà, si diffonda la giustizia, fiorisca la libertà e si realizzi la dignità del Paese e dei suoi cittadini", ha sottolineato ancora il presidente. "Ogni funzionario pubblico, qualunque sia la sua posizione, dovrebbe essere un esempio di donazione e umiltà" ha affermato, evidenziando come "la responsabilità è una fiducia e non un divano su cui si siedono coloro a cui è affidata". Quella in corso, secondo Saied, è una «guerra di liberazione, combattuta con la mentalità di un soldato in prima linea» e che la scelta è stata fatta per l'autosufficienza.

"La Tunisia è piena di bontà e competenza e chineremo la testa solo a Dio", ha sottolineato ancora.



