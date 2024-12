Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato, dopo una serie di attacchi dell'esercito israeliano in Yemen, che il suo Paese continuerà a colpire i ribelli Houthi "fino a quando il lavoro non sarà finito".

"Siamo determinati a tagliare questo ramo terroristico dell'asse del male iraniano. Continueremo finché il lavoro non sarà finito", ha dichiarato in un video diffuso dal suo ufficio, secondo quanto riportano i media israeliani.



