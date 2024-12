Neonati morti di freddo a Gaza, sono 4 negli ultimi giorni

Un neonato è morto oggi a Gaza a causa del freddo e delle temperature in calo, segnando il quarto decesso di un neonato in simili circostanze nelle ultimi giorni. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Secondo i funzionari sanitari locali, la carenza di cibo tra le madri sta contribuendo a un aumento dei problemi di salute tra i bambini, mettendo ulteriormente a dura prova le strutture mediche e i servizi di emergenza della Striscia.

Mentre nel mondo si festeggiava la nascita di Gesù e si scartavano regali, in una tenda gelida vicino a Khan Yunis, nel sud di Gaza, la piccola Sila moriva di freddo, avvolta in un sudario bianco e stretta alla mamma che, con il poco latte del suo seno, cercava di calmare il pianto a dirotto della neonata. Arriva dal campo profughi di Al Mawasi, sulle dune affacciate al Mediterraneo, la storia più triste di questo Natale, un dramma purtroppo nient'affatto isolato nella Striscia, dove sempre meno bambini riescono a sopravvivere. Sila era nata solo da tre settimane e dopo l'ennesima notte sotto una tenda, riscaldata solo dai corpi dei genitori, "al mattino - ha racconta all'AP il padre Mahmoud al-Faseeh - era priva di sensi, come un pezzo di legno", il piccolo faccino e le labbra livide. La sua tragica storia non è l'unica nel secondo inverno che Gaza vive sotto le bombe israeliane. Il primario di pediatria dell'ospedale Nasser ha raccontato che nei giorni scorsi "una bambina di tre giorni e un'altra di meno di un mese sono morte dopo il significativo calo delle temperature". Passare la notte dentro una tenda, poggiata sulla sabbia fredda, mentre fuori c'erano pochi gradi sopra lo zero è stato fatale per la piccola Sila proprio la notte tra il 24 e il 25. E oggi è arrivata la notizia di un quarto decesso.

Così, mentre sembrano allontanarsi ancora una volta le speranze di un cessate il fuoco che consenta anche la liberazione degli ostaggi ancora prigionieri a Gaza, le operazioni di Israele nella Striscia non si fermano. La tv palestinese Al-Quds ha denunciato che cinque suoi giornalisti sono stati uccisi in un raid su Nuseirat, nel centro dell'enclave. I cinque reporter, colpiti mentre viaggiavano su un furgone, sono morti "mentre svolgevano il loro dovere giornalistico e umanitario", ha sostenuto Al-Quds Tv. L'Idf ha ribattuto di aver effettuato un attacco contro un "veicolo" con a bordo "una cellula terroristica della Jihad islamica". Le famiglie israeliane combattono invece per veder tornare a casa i loro familiari. Un gruppo di familiari di 20 ostaggi ancora detenuti a Gaza ha scritto al primo ministro Benyamin Netanyahu e ai ministri del governo accusandoli di "violare il loro obbligo legale di salvare" i loro cari non firmando un accordo per garantirne il rilascio. E hanno avvisato il governo che presenteranno ricorso alla Corte Suprema se non saranno presi provvedimenti. I negoziati, però, stentano. Hamas e Israele, dopo le speranze dei giorni scorsi, si accusano a vicenda di aver bloccato le trattative: il movimento islamista palestinese ha criticato lo Stato ebraico per aver posto "nuove condizioni" sul tavolo dei colloqui indiretti in corso a Doha da diversi giorni, sotto l'egida di Qatar, Egitto e Stati Uniti; mentre Israele ha imputato ad Hamas i "nuovi ostacoli" al negoziato.

Nel frattempo, come annunciato, il governo israeliano ha intensificato i suoi attacchi in Yemen e oggi ha bombardato, secondo quanto fatto sapere dall'Idf, le "infrastrutture utilizzate dal regime terroristico Houthi per le sue attività militari" presso l'aeroporto internazionale di Sanaa; le centrali elettriche di Hezyaz e Ras Kanatib e le infrastrutture nei porti di Hodeida, Salif e Ras Kanatib sulla costa. Almeno 4 i morti, secondo gli ex ribelli yemeniti. Ha rischiato la vita anche il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, che era all'aeroporto di Sanaa e stava per imbarcarsi. "Uno dei membri dell'equipaggio del nostro aereo è rimasto ferito. Almeno due persone sarebbero morte. La torre di controllo, la sala partenze, a pochi metri da dove ci trovavamo, e la pista sono state danneggiate", ha scritto lo stesso Tedros su X, aggiungendo: "Io e i miei colleghi di Onu e Oms siamo al sicuro". "Siamo determinati a tagliare questo ramo terroristico dell'asse del male iraniano. Continueremo finché il lavoro non sarà finito", ha assicurato dal canto suo Netanyahu.

