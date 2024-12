Gaza, 10 morti in nuovi raid Israele, anche 5 cronisti

Fonti sanitarie palestinesi legate ad Hamas affermano che almeno 10 persone, tra cui cinque giornalisti, sono rimaste uccise in bombardamenti israeliani effettuati la scorsa notte sulla Striscia di Gaza. Lo riportano i media locali. I reporter del canale palestinese Al-Quds Today, vicino alla Jihad islamica, sono morti quando il loro veicolo è stato colpito nelle vicinanze dell'ospedale Al-Awda, mentre altre cinque persone sono state uccise e 20 ferite in un attacco contro una casa nel quartiere Zeitun di Gaza City.

I cinque giornalisti, uccisi in un raid israeliano su Nuseirat, erano a bordo di un furgone parcheggiato che è stato centrato nell'attacco. "Sono morti mentre svolgevano il loro dovere giornalistico e umanitario", dice Al-Quds Tv. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno invece affermato di avere attaccato un "veicolo" con a bordo "una cellula terroristica della Jihad islamica", dopo che fonti palestinesi hanno parlato di cinque giornalisti uccisi nelle vicinanze dell'ospedale Al-Awda di Nuseirat. Citate dai media israeliani, le Idf aggiungono che prima dell'attacco sono state adottate "numerose misure per mitigare il rischio di danneggiare i civili".



