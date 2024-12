Media, 'Hamas non ha fornito la lista degli ostaggi da liberare'

Israele non ha ancora ricevuto da Hamas la lista degli ostaggi vivi e morti che dovrebbero essere rilasciati nella prima fase di un eventuale accordo per il cessate il fuoco. Lo riferisce la tv pubblica israeliana Kan, ripresa anche da Times of Israel.

Secondo il quotidiano Israel Hayom, inoltre, Hamas sta facendo marcia indietro rispetto alle posizioni più morbide delle ultime settimane. "Hamas sta effettivamente facendo marcia indietro rispetto all'ammorbidimento che ha portato alla ripresa dei colloqui, e sta ancora una volta chiedendo l'impegno di Israele a porre fine alla guerra" nell'ultima fase di accordo "come condizione per l'attuazione della prima", ha detto al giornale un alto funzionario anonimo.

Ieri l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha annunciato il rientro della squadra negoziale dal Qatar per "deliberazioni interne in Israele in merito alla continuazione dei negoziati".

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano di aver ucciso stanotte un agente di Hamas in un attacco aereo nella zona umanitaria di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Citando fonti palestinesi, l'emittente araba Al Jazeera parla da parte sua di almeno due morti e sette feriti nel raid che avrebbe colpito un accampamento di sfollati.

L'esercito di Israele afferma che un missile lanciato dagli Houthi dello Yemen è stato intercettato prima che entrasse nello spazio aereo israeliano. Lo riportano i media locali. Le sirene d'allarme hanno suonato per preoccupazione nel centro del Paese a causa del pericolo di caduta di detriti dal proiettile balistico intercettato, spiegano le Forze di difesa israeliane (Idf). I servizi d'emergenza medica locali affermano che nove persone sono rimaste ferite nella corsa ai rifugi. Si tratta della seconda notte consecutiva in cui il gruppo sostenuto dall'Iran lancia un missile verso il territorio dello Stato ebraico. Quattro giorni fa un proiettile balistico Houthi è sfuggito ai sistemi di difesa israeliani ed è caduto in un parco di Tel Aviv, con un bilancio di 23 feriti.

Citando fonti palestinesi, l'emittente araba Al Jazeera afferma che è di almeno 21 morti e 51 feriti il bilancio delle vittime degli attacchi israeliani eseguiti sulla Striscia di Gaza nella giornata di ieri.



