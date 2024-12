Netanyahu ai cristiani, 'lotto contro le forze del male'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu, rivolgendosi ai cristiani di tutto il mondo, ha detto di essere impegnato nella "lotta contro le forze del male", con la guerra a Gaza a pieno regime che per il secondo anno consecutivo adombra il Natale.

"Israele dirige il mondo nella lotta contro le forze del male (...) ma la nostra battaglia non è ancora terminata. Con il vostro sostegno e con l'aiuto di Dio, posso assicurarvi che vinceremo", ha detto Netanyahu in un videomessaggio per Natale indirizzato a tutti i cristiani. "Voi vi siete mantenuti al nostro fianco con tenacia, con costanza, mentre Israele difende la nostra civiltà contro la barbarie. Noi cercheremo la pace con tutti coloro che sostengono la pace con noi, ma faremo anche tutto quanto è necessario per difendere il solo e unico Stato ebraico, guardiano e fonte del nostro patrimonio comune", ha detto ancora il premier israeliano.



