Intercettato un missile su Israele, gli Houthi rivendicano

L'esercito israeliano ha intercettato un missile balistico lanciato dai ribelli Houthi dello Yemen nel centro di Israele. L'operazione, effettuata con un "missile balistico ipersonico Palestine 2", ha preso di mira un "obiettivo militare del nemico israeliano nella regione di Giaffa nella Palestina occupata", hanno affermato in un comunicato i ribelli yemeniti.

L'esercito israeliano ha riferito che "un razzo lanciato dallo Yemen è stato intercettato dalle forze aeree israeliane prima di entrare nel territorio israeliano". Il proiettile era stato intercettato dopo che le sirene avevano suonato in diverse zone del centro e del sud di Israele prima dell'alba. Secondo Magen David Adom (Mda), l'equivalente israeliano della Croce Rossa, non ci sono feriti.



