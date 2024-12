Il Cremlino smentisce che Asma Assad abbia chiesto il divorzio

Il Cremlino smentisce che Asma Assad, la moglie del presidente destituito della Siria Bashar al Assad, abbia fatto richiesta di divorzio in Russia.

Ieri media turchi e arabi avevano riferito dell'intenzione della donna di separarsi dal marito, lasciare Mosca - dove la coppia si è rifugiata dopo la caduta del regime - per raggiungere Londra.

"No, non è vero", ha risposto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, alla richiesta di confermare la notizia. Peskov ha smentito anche che Assad sarebbe confinato a Mosca e i suoi beni sarebbero stati congelati.

Asma, 49 anni, nata a Londra da genitori siriani, ha anche la cittadinanza britannica, ma poco dopo la caduta di Assad il ministro degli Esteri di Sua Maestà, David Lammy, ha dichiarato che l'ex first lady siriana non è benvenuta nel Regno Unito.





