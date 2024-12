Riunione di Netanyahu coi vertici della sicurezza sugli ostaggi

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu dovrebbe tenere un incontro di alto livello oggi con i massimi funzionari della sicurezza, mentre gli sforzi per raggiungere un accordo di cessate il fuoco con gli ostaggi con Hamas sembrano prendere slancio. Lo riferisce Times of Israel citando la tv israeliana.

Il confronto, che coinvolgerà il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer, arriva mentre il capo della Cia William Burns sarebbe arrivato in Qatar ieri sera per cercare di risolvere le questioni in sospeso. Il notiziario di Channel 12 ha affermato che se ci fossero stati progressi, alti funzionari israeliani si sarebbero uniti ai colloqui.



