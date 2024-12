Hezbollah, funerali ufficiali di Nasrallah all'inizio del 2025

Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah prevede di organizzare, "all'inizio del 2025", un funerale ufficiale su larga scala per il suo defunto leader Hassan Nasrallah, ucciso in un massiccio attacco israeliano il 27 settembre a Beirut. Lo ha annunciato, riferisce L'Orient le Jour online, un deputato dello stesso Partito di Dio, Hassan Fadlallah.

Hezbollah intende allo stesso modo organizzare una cerimonia funebre in grande stile anche per il suo presunto successore di Nasrallah, Hachem Safieddine, a sua volta ucciso da Israele in un massiccio attacco aereo nella notte tra il 3 e il 4 ottobre.

"È possibile, tuttavia, che le due sepolture avvengano separatamente", Hachem Safieddine potrà essere sepolto nel sud del paese, ha indicato il deputato, mentre l'ex segretario generale dovrebbe essere sepolto nella periferia sud di Beirut.

Nasrallah è stato sepolto temporaneamente in un luogo segreto, nel timore che il funerale venisse preso di mira da Israele. La data esatta non è stata ancora confermata e sarà annunciata da Naim Kassem, l'attuale numero uno del partito, "una volta ultimati i preparativi".



