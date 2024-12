Usa, 'estesa la tregua tra militanti pro turchi e curdi siriani'

E' stata estesa la tregua tra combattenti filo-turchi e curdi siriani nella zona di Manbij: lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller.

La tregua è stata estesa fino alla fine della settimana, ha riferito. Washington ha mediato un cessate il fuoco iniziale la scorsa settimana ma era scaduto, ha ricordato Miller, aggiungendo che gli Usa vorrebbero che la tregua fosse estesa il più a lungo possibile. "Continuiamo a impegnarci con le forze Sdf e con la Turchia per trovare una via da seguire", ha detto Miller, aggiungendo che non è nell'interesse di nessuna delle parti vedere un aumento del conflitto in Siria. "Non vogliamo vedere nessuna delle parti approfittare dell'attuale situazione instabile per promuovere i propri interessi ristretti a spese del più ampio interesse nazionale siriano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA