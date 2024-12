L'Onu prevede il rientro in Siria di un milione di rifugiati tra gennaio e giugno 2025.

"Abbiamo previsto che, tra gennaio e giugno del prossimo anno, circa un milione di siriani potrebbe fare ritorno," ha dichiarato Rema Jamous Imseis, direttrice per il Medio Oriente e il Nord Africa dell'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr), durante una conferenza stampa a Ginevra.



