Erdogan, aspettiamo da Ue fondi per rimpatriare i siriani

Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha affermato che la Turchia si aspetta un sostegno economico dall'Unione europea (Ue) per rimpatriare i profughi siriani che vivono nel Paese, circa 3 milioni di persone. "Ci aspettiamo un simile sostegno dall'Ue in modo tale che il ritorno dei siriani nel loro Paese diventi una realtà", ha detto Erdogan, citando i fondi dati da Bruxelles ad Ankara negli anni scorsi per la gestione dei profughi, durante una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, nella capitale turca, trasmessa dalla tv di Stato Trt.



