Manca carburante, l'Iran chiude per terzo giorno le scuole

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 16 DIC - Per il terzo giorno l'Iran chiude le scuole per mancanza di carburante: lo riferisce la Tv di Stato. I media locali hanno riferito che diverse centrali elettriche in Iran sono state chiuse a causa della carenza di carburante, aggravata da un'ondata di freddo che sta mettendo a dura prova le forniture energetiche. L'Iran è un gigante dell'energia ma la rete elettrica soffre per la mancanza di investimenti nelle infrastrutture, soprattutto a causa delle sanzioni occidentali. Nelle ultime settimane, il Paese è stato costretto a razionare l'elettricità a causa della carenza di gas e carburante per alimentare le centrali elettriche. (ANSA-AFP).



