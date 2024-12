L'Amerigo Vespucci a Doha, al via 30/ma tappa del tour mondiale

L'Amerigo Vespucci è arrivato a Doha, in Qatar, per la 30/ma tappa del tour mondiale, cominciato a giugno 2023 da Genova. La nave scuola della Marina Militare resterà nella capitale qatarina fino al 22 dicembre, quando si rimetterà in viaggio verso Abu Dhabi. Ad accogliere il veliero in banchina autorità italiane e locali, oltre alla banda dei carabinieri e quella delle forze armate qatarine.

Ad accompagnare il Vespucci sarà, come di consueto, il Villaggio Italia, l'expo itinerante dedicato all'eccellenza italiana. Nei prossimi cinque giorni un ricco calendario di eventi gratuiti arricchirà lo spazio allestito all'Old Port di Doha. Dalla cultura alla gastronomia, dall'economia all'informazione, il Villaggio Italia si tingerà di tricolore, mentre sono già soldout le visite a bordo del veliero.

Domani, alla Conference Hall, è in programma anche il talk ANSA con la partecipazione del sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, e l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA