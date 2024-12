Usa rilasciano il fratellastro di Khaled Meshaal di Hamas

Mentre sono in corso progressi nei colloqui per la liberazione degli ostaggi israeliani prigionieri a Gaza, gli Stati Uniti hanno rilasciato ieri il fratellastro dell'alto funzionario di Hamas Khaled Meshaal da una prigione federale in Texas, dove era detenuto per una condanna a 20 anni di carcere per aver finanziato Hamas. Lo riferiscono i media arabi e quelli israeliani. Mofid Abdul Qadir Meshaal era stato condannato nel 2009 ed è stato liberato in anticipo per buona condotta ma i media israeliani ipotizzano che il rilascio sia legato alle trattative in corso tra Israele e Hamas per la liberazione degli ostaggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA