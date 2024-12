Media, morto dodicenne colpito in attentato a Gerusalemme

E' morto il dodicenne che era rimasto ferito in un attentato contro un autobus civile nella zona sud di Gerusalemme. Lo riferisce il The Times of Israel. Il ragazzino era stato ricoverato all'ospedale Hadassah Ein Kerem: era stato portato nel reparto traumatologico in condizioni critiche e i medici hanno dichiarato il decesso dopo intensi tentativi di salvarlo. Il dodicenne era stato ferito durante una sparatoria: l'aggressore è riuscito a fuggire e sono in corso le sue ricerche da parte delle forze di polizia.



