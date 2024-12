Media, almeno 26 morti a Gaza in nuovi raid di Israele

Almeno 26 persone sono rimaste uccise nella Striscia di Gaza in diversi nuovi raid di Israele. Lo riferisce l'Ap che cita i medici palestinesi. Uno dei missili ha colpito una casa in cui si rifugiavano gli sfollati nell'isolato nord provocando 19 morti.

L'attacco è avvenuto nella città settentrionale di Beit Lahiya, vicino al confine con Israele, secondo i medici del vicino ospedale Kamal Adwan: tra le 19 vittime, una famiglia di 8 persone, tra cui 4 bambini, i loro genitori e due nonni. Altre 7 persone, tra cui due bambini, sono morte in un altro attacco nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, secondo l'ospedale Awda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA