Katz su raid contro navi Siria,'non cadranno in mano estremisti'

Il ministro della Difesa Israel Katz ha visitato la base navale di Haifa, dove ha ricevuto aggiornamenti sulle attività della Marina il giorno dopo gli attacchi alle navi siriane da parte delle navi missilistiche dell'Idf israeliane, e dettagli sull'operazione volta alla distruzione della flotta di Assad. "Chi segue la strada di Assad finirà come lui: Israele non permetterà a un'entità terroristica islamica estremista di minacciare i suoi confini e i suoi cittadini", ha dichiarato Katz citato dai media locali.

"L'Idf ha agito negli ultimi giorni per attaccare e distruggere le capacità strategiche che minacciano lo Stato di Israele", ha affermato Katz, avvertendo i ribelli che "Israele non permetterà a un'entità terroristica islamica estremista di agire contro Israele da oltre i suoi confini... faremo di tutto per rimuovere la minaccia", ha detto. Il ministro della Difesa ha poi ribadito che l'esercito sta creando una zona demilitarizzata, senza una presenza israeliana permanente, oltre la zona cuscinetto, la cosiddetta Linea Alpha, che l'Idf controlla nella zona di confine.



