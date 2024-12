"È troppo presto per parlarne, in ogni caso è tutto argomento di discussione con coloro che saranno al potere in Siria". Così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha risposto a una domanda sul futuro delle basi militari russe in Siria. Lo riporta l'agenzia Interfax, secondo cui Peskov ha anche dichiarato che ora Mosca stia agendo per garantire "la sicurezza" delle sue basi.



