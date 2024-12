Onu, 'monitoriamo con preoccupazione la situazione in Siria'

"Monitoriamo con attenzione e preoccupazione la rapida evoluzione della situazione in Siria": lo scrive su X il sottosegretario generale per gli affari umanitari e il coordinamento degli aiuti di emergenza dell'Onu, Tom Fletcher.

"I nostri team principali rimangono sul posto per fornire assistenza. Tutte le parti devono garantire che i civili siano protetti, che possano muoversi liberamente e che sia facilitato l'accesso a coloro che hanno bisogno di assistenza umanitaria, ovunque si trovino", si legge inoltre nel messaggio.



