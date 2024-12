Tajani, abbiamo nominato un ambasciatore italiano in Yemen

"Per sostenere il governo legittimo in Yemen, nell'ultimo Consiglio dei ministri abbiamo deciso di nominare un ambasciatore d'Italia per dare un segnale di vicinanza alle autorità legittime del Paese che sono alleate dei Paesi del Golfo, mentre come sapete la guerra tra Houthi e Arabia Saudita è durata molto tempo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa all'Assemblea generale di Alis.

"Quando l'Iran si renderà conto che non sarà conveniente continuare ad attaccare allora smetteranno anche gli Houthi", ha spiegato Tajani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA