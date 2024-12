Katz, 'se torniamo in guerra andremo più a fondo in Libano'

Se l'esercito libanese non farà rispettare la propria parte dell'accordo di cessate il fuoco si ritornerà in guerra e Israele si spingerà più a fondo in Libano: lo ha detto il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz.

"L'esercito libanese deve far rispettare la propria parte dell'accordo di cessate il fuoco, tenere Hezbollah lontano, oltre il fiume Litani e smantellare tutte le sue infrastrutture", ha affermato Katz. "Se non lo faranno e il cessate il fuoco finirà, allora la realtà sarà molto chiara. Se torniamo in guerra, agiremo con forza, andremo più a fondo in Libano", ha avvertito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA