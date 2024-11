Ong, 238 uccisi in 48 ore di offensiva filo-turca contro Aleppo

Sono quasi 240 le persone uccise in 48 ore di offensiva militare delle forze filo-turche nella Siria nord-occidentale contro il bastione governativo, russo e iraniano di Aleppo. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui la maggior parte degli uccisi sono uomini armati delle varie fazioni in lotta mentre i civili uccisi, tra cui donne e bambini, sono circa 20. L'aviazione militare russa è tornata in azione stamani in Siria bombardando forze locali e straniere filo-turche che da due giorni hanno lanciato un'offensiva a sorpresa contro Aleppo e la sua regione. Lo riferiscono media siriani, secondo cui i jet di Mosca hanno bombardato Khan al Asal, località alla periferia occidentale di Aleppo e punto più avanzato dell'offensiva delle forze cooptate da Ankara.

Le residenze universitarie ad Aleppo, nel nord-ovest della Siria, sono state stamani bombardate dall'artiglieria delle fazioni armate locali filo-turche nell'ambito della loro offensiva contro le forze governative siriane, russe e iraniane nella martoriata metropoli siriana. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria. L'agenzia governativa siriana Sana ha riferito dell'uccisione di 4 civili nell'attacco.



