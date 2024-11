Tajani, Cpi? Approfondimenti con Paesi Ue sull'immunità

"Abbiamo preso atto della decisione" della Cpi sui mandati di arresto al premier israeliano Netanyahu e all'ex ministro della difesa Gallant, ma "riteniamo indispensabile esaminare in dettaglio le motivazioni di tale decisioni". Per questo "stiamo effettuando in raccordo con altri Paesi dell'Ue approfondimenti giuridici anche in relazione alla prevalenza del diritto internazionale generale sulle immunità".

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antoni Tajani al question time alla Camera.



