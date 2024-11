Media, i libanesi in strada festeggiano l'accordo di tregua

Migliaia di persone in Libano hanno festeggiato questa mattina nelle strade del Paese l'accordo di tregua raggiunto tra Hamas e Israele, come mostrano le immagini trasmesse dai media internazionali.

In una immagine ripresa dal Guardian, si vedono decine di persone con le bandiere di Hezbollah e un poster con l'immagine del defunto leader del movimento, Hassan Nasrallah, mentre festeggiano la tregua in un sobborgo meridionale di Beirut.

Un'altra immagine mostra due donne in piedi su un'auto con le braccia alzate in segno di vittoria su una strada della città di Sidone, mentre una terza immagine ripresa dalla Cnn mostra un bambino seduto sul finestrino di un'auto nella capitale libanese con una bandiera di Hezbollah in una mano e l'altra con il dito indice e il medio a forma di 'V' in segno di vittoria.



