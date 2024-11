Quattro morti in un attacco israeliano contro un edificio scolastico a Gaza. Lo riporta Al Jazeera secondo cui gli aerei da caccia hanno colpito la scuola di al-Tabin, "rifugio per sfollati" nella città di Gaza. Un numero imprecisato di persone risulta ancora disperso e altre sono rimaste ferite. La scuola di Al-Tabin è stata teatro di un attacco israeliano ad agosto, in cui sono morte più di 100 persone, tra cui molte donne e bambini.



