Netanyahu, 'sì alla tregua in Libano'

"Stasera porto al gabinetto un accordo di tregua in Libano" con Hezbollah. "La durata di questo accordo dipenderà da ciò che succederà sul terreno". Lo ha annunciato il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in un discorso alla nazione.

Con una comprensione totale tra Israele e gli Stati Uniti, manteniamo la libertà militare completa" in Libano, ha proseguito Netanyahu. Quanto durerà il cessate il fuoco in Libano "dipende da cosa succederà sul terreno: se Hezbollah si riarmerà, noi attaccheremo", ha aggiunto il premier, sottolineando tuttavia che "Hezbollah non è più quello di prima, lo abbiamo riportato indietro di decenni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA