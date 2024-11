Beirut, 'speriamo in una tregua ma non possiamo dire di più'

"Siamo speranzosi ma non posso dire molto di più. L'esperienza in Gaza ci ha mostrato che possiamo avere speranza ma anche essere consapevoli che può non andare in porto". Lo ha detto, con riferimento all'atteso accordo per una tregua in Libano, il ministro libanese degli Esteri Abdallah Bou Habib intervenendo ai Med Dialogues a Roma.

"Fino a quando ci sarà occupazione ci sarà resistenza. Fino a quando Israele non accetterà di accordarsi sul confine una volta per tutte credo che la resistenza continuerà sempre a riemergere. Che li si voglia chiamare terroristi o meno", ha aggiunto Habib.

"E per noi, per avere uno Stato stabile dobbiamo accordarci sui confini", ha aggiunto. Il ministro ha ricordato la persistente crisi economica che schiaccia il Paese da anni, allo stesso tempo dicendosi sicuro che "una volta ottenuta la sicurezza e la stabilità saremo in grado di ricostruire gradualmente il Paese".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA