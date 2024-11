Israele nomina Yechiel Leiter ambasciatore negli Usa

Il governo israeliano ha nominato Yechiel Leiter, amico intimo del primo ministro Benjamin Netanyahu, ambasciatore negli Stati Uniti.

"Il governo ha approvato all'unanimità la nomina del dottor Yechiel Leiter come ambasciatore negli Stati Uniti", annuncia una nota stampa del ministero degli Esteri israeliano.

Leiter, 65 anni, ex consigliere di Netanyahu, è di origine americana e vive in una colonia nella Cisgiordania occupata.

Vicino al Partito repubblicano americano, è stato uno dei leader del consiglio Yesha, una delle principali organizzazioni di coloni negli anni '90. Membro del Likud, il partito di Netanyahu, Leiter è attualmente consigliere strategico. In precedenza ha ricoperto diversi incarichi, anche nell'amministrazione israeliana, in particolare quello di capo dell'autorità portuale. Suo figlio, Moshe Leiter, un ufficiale dell'esercito israeliano, è stato ucciso nel novembre 2023 nella Striscia di Gaza.

Succede a Mike Herzog, fratello del presidente israeliano Isaac Herzog, nominato nel 2021. Leiter entrerà in carica a Washington dopo l'insediamento del presidente eletto Donald Trump.



