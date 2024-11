Libano, oltre 55 uccisi oggi dagli attacchi israeliani

Il governo del Libano ha riferito che gli attacchi aerei israeliani sabato hanno ucciso più di 55 persone, molte delle quali nel centro di Beirut.

L'attacco al quartiere popolare di Basta ha ucciso almeno 20 persone e ferito 66, ha dichiarato il Ministero della Salute libanese in un bilancio aggiornato.

L'attacco nella capitale è stato seguito da altri nei sobborghi meridionali della città dopo che l'esercito israeliano ha chiesto l'evacuazione.

Israele non ha commentato l'attacco nel centro di Beirut, ma ha dichiarato di aver nuovamente colpito obiettivi di Hezbollah nei sobborghi meridionali della città, una roccaforte del gruppo sostenuto dall'Iran. Una dichiarazione militare ha affermato che nell'ultima settimana l'aeronautica ha "colpito decine di centri di comando di Hezbollah, depositi di armi e infrastrutture terroristiche nell'area di Dahieh".

Il ministero della Salute ha dichiarato che attacchi aerei israeliani hanno colpito anche l'est del Libano, uccidendo 24 persone, tra cui 13 nella città di Shmostar che domina la valle della Bekaa, un'altra roccaforte di Hezbollah.

Nel sud del Libano, almeno 14 persone sono state uccise, tra cui cinque nella città costiera di Tiro, ha aggiunto il ministero.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA