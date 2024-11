Herzog, 'decisione Cpi è oltraggiosa, è un giorno buio'

"Questo è un giorno buio per la giustizia. Un giorno buio per l'umanità.

Presa in malafede, l'oltraggiosa decisione della Corte penale internazionale ha trasformato la giustizia universale in uno zimbello universale. Si fa beffe del sacrificio di tutti coloro che lottano per la giustizia, dalla vittoria degli Alleati sui nazisti a oggi". Lo ha scritto il presidente israeliano Isaac Herzog su X. La Cpi "ignora la situazione dei 101 ostaggi israeliani tenuti in brutale prigionia da Hamas a Gaza. Ignora l'uso cinico che Hamas fa del suo stesso popolo come scudo umano. Ignora che Israele è stato barbaramente attaccato", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA