Unifil, ieri bersagliati da 40 colpi da attori non-statali

Una pattuglia dell'Unifil, composta da peacekeeper francesi e finlandesi, è stata presa di mira ieri pomeriggio da circa 40 colpi, "probabilmente da attori non statali" mentre attraversava il villaggio di Maarakeh. Lo riferisce la stessa missione Onu in Libano in una nota aggiungendo che, "nonostante alcuni veicoli della pattuglia siano stati colpiti dai proiettili, i soldati delle forze di peacekeeping non sono rimasti feriti". L'Unifil ha informato l'esercito libanese dell'accaduto e ha avviato un'indagine.





