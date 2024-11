Idf, colpiti in 36 ore oltre 200 obiettivi in ;;Libano

L'esercito israeliano haaffermato oggi di aver colpito sin da ieri mattina "più di 200" obiettivi in Libano, dove sta bombardando in particolare le roccaforti del movimento filo-iraniano Hezbollah.

Nelle ultime 36 ore, l'esercito ha colpito in più occasioni Tiro, una città nel Libano sudoccidentale, la periferia sud di Beirut, nonché il centro della capitale libanese dove ha ucciso, secondo una fonte della sicurezza libanese, il responsabile dei media di Hezbollah, Mohammad Afif.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA