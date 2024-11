'Trump progetta massima pressione per bancarotta dell'Iran'

La nuova amministrazione di Donald Trump ripristinerà la sua politica di "massima pressione" per "mandare in bancarotta" la capacità dell'Iran di finanziare le milizie regionali e sviluppare armi nucleari. Lo scrive il Financial Times citando "fonti vicine alla transizione americana".

Il team di transizione di Trump sta preparando ordini esecutivi contro Teheran che potrebbero essere emanati il ;;suo primo giorno in carica, tra cui sanzioni sulle esportazioni di petrolio iraniano.



