Idf, 'raffica di razzi su Haifa, colpita una sinagoga'

L'esercito israeliano ha annunciato che una sinagoga è stata colpita da una "grande raffica di razzi" lanciati dal movimento islamico libanese Hezbollah sulla città di Haifa (nord-ovest), ferendo due persone. "Questo è un altro chiaro esempio di come Hezbollah prende di mira deliberatamente i civili israeliani" dal sud del Libano, ha sottolineato l'esercito in un comunicato, ha poi menzionato - in un'altra nota -"circa 10 proiettili" sparati sulla baia di Haifa, alcuni dei quali sono stati intercettati.





