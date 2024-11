Arrivato a Beirut Larijani, consigliere di Khamenei

E' arrivato a Beirut da Damasco l'iraniano Ali Larijiani, consigliere della guida suprema della rivoluzione iraniana Ali Khamenei. Lo riferisce l'ufficio del premier uscente Najib Miqati che ha ricevuto al Gran Serraglio di Beirut l'alto rappresentante iraniano.

Larijani aveva ieri incontrato a Damasco il presidente siriano Bashar al Assad. E in concomitanza con quell'incontro Israele aveva compiuto un pesante attacco proprio sulla capitale siriana.

n coincidenza con l'arrivo di Larijani a Beirut, lo Stato ebraico ha condotto diversi raid aerei sulla capitale libanese, in particolare contro i quartieri di Tayyoune, Ghobeiri e Burj al Barajne, non lontano dall'aeroporto internazionale di Beirut.





